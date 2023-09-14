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НовостиВ мире14 сентября 2023 9:40

Разведывательный дрон НАТО впервые совершил полет над Финляндией

Полет был совершен с целью сбора данных
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Разведывательный дрон НАТО впервые совершил полет над Финляндией

Разведывательный дрон НАТО впервые совершил полет над Финляндией

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Разведывательный беспилотник Североатлантического альянса впервые совершил полет для сбора данных над территорией Финляндии, которая стара членом военного блока в прошлом году. Об этом заявил официальный представитель НАТО Дилан Уайт.

«Беспилотник-разведчик НАТО впервые совершил полет над Финляндией, новым членом альянса», - сказано в сообщении, опубликованном в соцсети представителем НАТО, который также отметил, что данный летательный аппарат собирал информацию для поддержки коллективного сдерживания, а также обороны союзников.

Напомним, Финляндия стала членом НАТО в 2022 году, однако официально это произошло в апреле этого года.