Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 сентября 2023 9:50

В Татарстане школьник выстрелил в одноклассника из похожего на ракетницу оружия

Мальчика, пострадавшего в результате выстрела ракетницы со стороны одноклассника, госпитализировали в больницу
Юлия ВАСИЛЬЕВА
В Татарстане школьник выстрелил в одноклассника из похожего на ракетницу оружия

В Татарстане школьник выстрелил в одноклассника из похожего на ракетницу оружия

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане в школе села Богородское Пестречинского района случилось ЧП. 14 сентября между учениками второго класса возник спор, из-за чего один их них выстрелил другому в лицо из похожего на ракетницу предмета. Мальчик получил ожоги и порезы, после чего был госпитализирован в больницу, сообщает "КП-Казань".

Врачи оценивают состояние ребенка как средней степени тяжести, больше в классе никто не пострадал. По данным источника в правоохранительных органах, второклассник пронес в школу самодельное устройство и разрядил его в лицо однокласснику, с которым поссорился ранее.

В самой школе ЧП не комментируют. По данным собственного источника "КП-Казань", мальчик нашел самодельное устройство на улице. Ребенок растет в полной семье, которая не состояла на учете в ПДН.

Глава Пестречинского района Ильхам Кашапов заявил, что второклассник использовал предмет, похожий на сигнальную ракетницу в школе. Из-за неосторожного обращения она сработала.