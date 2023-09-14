В Татарстане школьник выстрелил в одноклассника из похожего на ракетницу оружия Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане в школе села Богородское Пестречинского района случилось ЧП. 14 сентября между учениками второго класса возник спор, из-за чего один их них выстрелил другому в лицо из похожего на ракетницу предмета. Мальчик получил ожоги и порезы, после чего был госпитализирован в больницу, сообщает "КП-Казань".

Врачи оценивают состояние ребенка как средней степени тяжести, больше в классе никто не пострадал. По данным источника в правоохранительных органах, второклассник пронес в школу самодельное устройство и разрядил его в лицо однокласснику, с которым поссорился ранее.

В самой школе ЧП не комментируют. По данным собственного источника "КП-Казань", мальчик нашел самодельное устройство на улице. Ребенок растет в полной семье, которая не состояла на учете в ПДН.

Глава Пестречинского района Ильхам Кашапов заявил, что второклассник использовал предмет, похожий на сигнальную ракетницу в школе. Из-за неосторожного обращения она сработала.