В среднем россияне дают детям по 500 рублей в неделю Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Россияне рассказали, как относятся к карманным деньгам у своих детей. 81% россиян дают своим детям средства на карманные расходы, а 7% предпочитают давать с собой уже готовые покупки. 2% родителей сообщили, что у детей есть свои сбережения от подарков.

Мнения о том, когда ребенку нужно давать собственные деньги, разделились. 5% родителей полагают, что с раннего детства, а 15% - с пяти лет, а 14% — с десяти.

Кроме родителей, дети получают деньги от бабушек и дедушек – 18%, а 3% имеют подарки от крестных. 6% респондентов не дают деньги ребенку — он сам их зарабатывает.

Если говорить о сумме, то в среднем в неделю детям дают 500 рублей, так ответили 37% опрошенных. От 3 до 5 тыс.рублей выделяют 4%. Остальные предпочитают давать деньги детям по запросу.

Полученные средства детвора тратит на соки и газировку - 58%, чипсы, мороженое - 57%, шоколадки и конфеты - 45%. На развлечения - 31%, кино - 20%, парки и карусели - 18%.

Примечательно, что только у 29% детей грамотно распоряжаются деньгами, копят на мечту, а 23% ответили, что их ребенок расходует все средства сразу.

С результатами исследования ЮMoney ознакомилась «Газета.Ru».

Ранее психолог Алина Воробьева рассказала том, что в ребенке надо с рождения видеть самостоятельную личность. Каким станет ребенок во взрослой жизни, зависит только от вас.

- Не пытайтесь сделать все за него. Чем дольше вы делаете все за ребенка, тем больше вы рискуете взрастить у него синдром выученной беспомощности, - советует эксперт Life.