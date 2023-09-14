Продававшая технику Apple в России сеть магазинов re:Store сменит концепцию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сеть магазинов техники и электроники re:Store решила обновить концепцию. Будущий стиль представил Тихон Смыков, президент Inventive Retail Group, в которую входит сеть.

«Мы хотим построить обновленную розничную сеть, основываясь на тех знаниях, умениях, компетенциях, которые накопили за 18 лет работы. Мы хотим оставаться в тесной связи с нашими клиентами. Мы надеемся, что мы – окошко в мир технологий», – заявил он в ходе презентации.

Как отметил ретейлер, обновление логотипа, оформления витрин магазинов и форматов выкладки товаров покажет изменения в бизнес-стратегии и рыночном позиционировании Inventive Retail Group. В частности, логотип re:Store с двоеточием посередине будет изменен на лого restore: с двоеточием в конце.

По словам Смыкова, магазины сети расширятся и теперь будут открываться на площади 150-200 квадратных метров, тогда как сейчас средняя их площадь составляет 100 квадратов. Компания планирует обновить фирменный стиль в течение года. Кроме того, будет расширен ассортимент техники.