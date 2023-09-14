IT-эксперт Вураско: читайте SMS с кодом при онлайн-покупках во избежание фишинга Фото: Евгения ГУСЕВА

Специалист в области компьютерной безопасности Александр Вураско призывает россиян быть бдительными и дает советы по защите от кражи аккаунтов и денег.

Мошенники создают множество фейковых ресурсов и обманным путем вынуждают жертву передать конфиденциальную информацию (логины и пароли, коды подтверждения, данные банковских карт).

Эксперт предупреждает, как происходят кражи аккаунтов.

Прежде всего, знакомые присылают ссылку и просят проголосовать за участника конкурса. Ничего не подозревая, человек переходит по ссылке и вводит свои данные: номер телефона, логин, пароль и код подтверждения. Таким образом, телефон злоумышленников привязывается к аккаунту. После они отключают устройство реального владельца, меняют данные и рассылают сообщения с просьбой перевести деньги.

Далее с взломанных аккаунтов появляются подобные сообщения в групповых чатах и соцсетях.

Защититься от кражи данных можно несколькими способами.

Во-первых, не стоит торопиться и совершать быстрые необдуманные поступки (преступнику именно это и надо). Например, вам могут сказать, что истекает срок акции или что собралась большая очередь покупателей.

В этом случае, Вураско советует остановиться и внимательно изучить адреса сайтов. В фейковом могут быть пропущены или заменены некоторые буквы.

- Например, официальный домен имябренда.com, а злоумышленники будут использовать имябренда-pay.com, имитируя какой-то платежный шлюз, — пояснил эксперт Lenta.ru.

Во-вторых, необходимо обращать внимание на сумму и назначение платежа (в интернет-магазине ), потому что аферисты не только списывают деньги, но и воруют доступ в личный кабинет. А это грозит более серьезными последствиями. Поэтому, покупая товар онлайн, важно сначала проверить, с какой организацией вы имеете дело.

Ранее юрист Илья Русяев предупредил граждан о том, что мошенники начали использовать нейросети, чтобы выдавать себя за других людей на видео, передает телеканал "360".