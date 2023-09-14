На блогера Евгения Савина завели уголовное дело по статье о дискредитации ВС РФ

Блогер Евгений Савин стал фигурантом уголовного дела Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В отношении бывшего футболиста, а ныне блогера Евгения Савина (КраСава) было заведено уголовное дело по статье о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России.

Поводом к возбуждению уголовного дела по статье 280.3 УК РФ стало апрельское интервью Савина у Ксении Собчак, в котором блогер подверг осуждению действия российских военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отметим, что в январе этого года Савин был оштрафован на 50 тысяч рублей по административной статье о дискредитации российской армии. Повторное нарушение ведет к уголовной ответственности. Максимальная санкция - лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, как писал KP.RU, Савин покинул Россию сразу после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор блогер проживает на Кипре с семьей.