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НовостиПолитика14 сентября 2023 10:37

Правозащитник де Йонге: конфликт на Украине может решиться после выборов в США

Голландский правозащитник считает, что Джо Байден и его окружение не способны идти на компромиссы
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Правозащитник де Йонге: конфликт на Украине может решиться после выборов в США

Правозащитник де Йонге: конфликт на Украине может решиться после выборов в США

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конфликт на Украине не разрешится при действующей администрации США. Новый лидер США сможет создать почву для переговоров и разрешения ситуации, заявил голландский правозащитник, создатель правозащитной организации The Hague Peace Projects Якоб де Йонге. Его слова приводит РИА Новости.

По данным эксперта, позиция действующего президента Джо Байдена не изменится, а его окружение не способно идти на компромиссы.

"После президентских выборов в США в 2024 году конфликт на Украине будет возможно решить, если до того момента не произойдет существенная эскалация", - отметил де Йонге.

Между тем, украинский политолог Сергей Дацюк заявил, что после окончания конфликта в Киеве может начаться гражданская война. По его словам, с большой долей вероятности такие события начнутся, если Украина одержит победу в конфликте.