ЕС перестал называть олигархами бизнесменов из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз при введении санкционных ограничений перестал называть олигархами бизнесменов из России. Слово «олигарх» в описании российских граждан в «Официальном журнале ЕС» было заменено на словосочетание «ведущий бизнесмен».

Уточняется, что Совет ЕС внес изменения в данные о 140 физических и 41 юридическом лицах из России, в отношении которых введены станции.

Напомним, в минувшую среду, 13 сентября, Евросоюз продлил еще на полгода индивидуальные антироссийские санкции. Как писал сайт KP.RU, речь идет о действующих с 2014 года ограничительных мерах в отношении почти 1500 физических лиц и 205 организаций.

При этом, как стало известно, из «черного списка» исключили четырех россиян, среди которых погибшей полковник Георгий Шуваев, экс-глава OZON Александр Шульгин, а также бизнесмены Фархад Ахмедов и Григорий Березкин.

Однако суд ЕС отклонил иски других российских предпринимателей, попавших под ограничения.