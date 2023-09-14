Два пассажира маршрутки пострадали при обстреле ВСУ Донецка

Два пассажира микроавтобуса пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками. Об этом в четверг, 14 сентября, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела Петровского района в микрорайоне шахты № 7 поврежден автобус 93-го маршрута. Ранены женщина и мужчина», - сообщил градоначальник, отметив, что данные о пострадавших еще уточняются.

Напомним, днем ранее, 13 сентября, Кулемзин сообщил, что в результате обстрела со стороны украинских войск пострадали три мирных жителя Донецка. Уточнилось, что обстрел произвели кассетными боеприпасами «натовского» калибра.