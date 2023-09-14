Лукашенко прилетел в Россию с рабочим визитом

Александр Лукашенко прилетел в Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилет в Россию днем в четверг, 14 сентября. Об этом сообщает близкий к администрации президента Telegram-канал "Пул Первого".

"Белорусский борт номер один уже в России", - говорится в сообщении канала, который также опубликовал фотографию самолета главы Белоруссии после посадки.

По данным белорусских СМИ, центральной частью рабочего визита Лукашенко в Россию станут переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, которые, как ожидается, состоятся 15 сентября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позже подтвердил, что встреча пройдет в пятницу в Сочи.

Напомним, последний раз Путин и Лукашенко виделись 24 июля во время двухдневной встречи под Санкт-Петербургом. А созванивались лидеры двух государств последний раз 30 августа - тогда Путин поздравил Лукашенко с днем рождения.