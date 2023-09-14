Администрация фестиваля в Батуми решила не пропускать россиян и белорусов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Организаторы международного фестиваля рекламы Ad Black Sea 2023 в Батуми не допустили россиян и белорусов. Об этом в четверг, 14 сентября, сообщили в администрации фестиваля.

«Согласно политике администрации фестиваля, граждане России и Белоруссии не допускаются на мероприятие. Это касается как представителей компаний, так и отдельных лиц», - приводит РИА Новости заявление администрации.

Как отметили в администрации, при приобретении абонементов на сайте мероприятия в списке стран не значатся Россия и Белоруссия. Таким образом, российские и белорусские граждане, которые все же сумели приобрести билеты на фестиваль, скорее всего, указали страной проживания Грузию.

«При входе лица должны предоставить паспорта или ID карты. Для граждан этих двух стран доступ на фестиваль, к сожалению, закрыт», - уточнили в администрации.

Напомним, ранее в порту Батуми прошли протесты перед лайнером Astoria Grande с российскими туристами, прибывшим из Сочи. Как писал сайт KP.RU, глава правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что такими компаниями недоброжелатели пытаются сократить турпоток в страну.