Замглавы Минцифры России Олег Пак освобожден от должности Фото: Роман Савин

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Олега Пака от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Как сообщается на сайте Минцифры, Пак переходит на работу в ПАО «Ростелеком». В ведомстве отметили, что с 2012 года, когда он начал работать в Минцифры, замглавы министерства реализовал несколько значимых проектов по внедрению цифровых технологий в систему госуправления и оказания госуслуг. В частности, Пак отвечал за создание IT-инфраструктуры чемпионата мира по футболу, внедрение технологий электронной подписи и технологий цифровой идентификации.

В «Ростелекоме» Пак продолжит взаимодействие с Минцифры и будет отвечать за реализацию проектов по развитию госуслуг и платформы ГосТех, а также создание ключевых государственных информационных систем, добавив в министерстве.