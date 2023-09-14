Путин и Лукашенко проведут переговоры 15 сентября в Сочи

Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут вторую встречу за два месяца Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко проведут встречу в эту пятницу, 15 сентября, в Сочи. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Переговоры Путина и Лукашенко состоятся ближе к середине дня 15 сентября.

"Белоруссия - наш ближайший союзник, главы государств регулярно общаются, регулярно проводится сверка часов, координация двух ближайших союзников, обмен мнениями", - отметил Песков.

Сайт KP.RU писал, что Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию 14 сентября. Последний раз Путин и Лукашенко виделись 24 июля, а созванивались - 30 августа.

Напомним, 13 сентября президент России провел четырехчасовые переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Их встреча состоялась на космодроме "Восточный" в Амурской области. А на следующий день Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ, на котором доложил об итогах общения с главой КНДР.