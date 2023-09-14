В США считают, что перед переговорами с Россией Украина потеряет еще больше территорий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик выразил мнение, что Украина перед началом переговоров с Россией потеряет часть своих территорий.

Американский эксперт заявил, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области навсегда останутся в составе России. А те, кто думают иначе, "живут в мире абсолютных фантазий".

"Есть вероятность, что еще области войдут в состав РФ. С каждым днем Украина становится все слабее, и у украинцев будет меньше страна, когда они наконец сядут за стол переговоров", - сказал Берлетик в интервью журналисту Дэнни Хайфону на YouTube.

Бывший морпех США также сказал, что американцам все равно на количество погибших украинцев на поле боя, а также на территории, которые в конечном счете "придется отдать".

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВСУ будут вынуждены прекратить свое наступление в октябре из-за многочисленных потерь и погоды. Бывший американский разведчик Скотт Риттер отметил, что войска РФ скоро окружат и уничтожат ВСУ.