Сейм Латвии утвердил поправку к закону об отсрочке сдачи экзамена по госязыку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Парламент Латвии утвердил поправку в закон об иммиграции, предполагающие отсрочку сдачи экзамена по латышскому языку для граждан России.

«Граждане России, подавшие заявление, но неуспешно сдавшие национальный языковой тест или не сдавшие его по уважительным причинам, могут получить вид на жительство сроком до двух лет, согласно принятым в четверг поправкам в закон об иммиграции», – сказано на сайте латвийского Сейма.

Как объяснили в парламенте Латвии, россияне, желающие и дальше иметь вид на жительство, должны взять на себя обязательство выучить латышский язык в течение двух лет и успешно пройти тестирование. При этом в качестве причин, которые препятствовали прохождению теста, могут рассматриваться проблемы со здоровьем или другие обстоятельства, «не зависящие от воли и действий человека», сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что власти Латвии намерены обязать граждан России, не сдавших экзамен по латышскому языку, покинуть страну. В сентябре этого года письма с требованием покинуть Латвию получат около шести тысяч россиян, имеющих постоянный вид на жительство в прибалтийской республике. Речь идет о гражданах РФ, до сих пор не сдавших языковой тест, необходимый для продления права на пребывание в Евросоюзе.