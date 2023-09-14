Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика14 сентября 2023 11:57

Сейм Латвии утвердил поправку к закону об отсрочке сдачи экзамена по госязыку

Россияне должны будут выучить латышский язык в течение двух лет и успешно пройти тестирование
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Сейм Латвии утвердил поправку к закону об отсрочке сдачи экзамена по госязыку

Сейм Латвии утвердил поправку к закону об отсрочке сдачи экзамена по госязыку

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Парламент Латвии утвердил поправку в закон об иммиграции, предполагающие отсрочку сдачи экзамена по латышскому языку для граждан России.

«Граждане России, подавшие заявление, но неуспешно сдавшие национальный языковой тест или не сдавшие его по уважительным причинам, могут получить вид на жительство сроком до двух лет, согласно принятым в четверг поправкам в закон об иммиграции», – сказано на сайте латвийского Сейма.

Как объяснили в парламенте Латвии, россияне, желающие и дальше иметь вид на жительство, должны взять на себя обязательство выучить латышский язык в течение двух лет и успешно пройти тестирование. При этом в качестве причин, которые препятствовали прохождению теста, могут рассматриваться проблемы со здоровьем или другие обстоятельства, «не зависящие от воли и действий человека», сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что власти Латвии намерены обязать граждан России, не сдавших экзамен по латышскому языку, покинуть страну. В сентябре этого года письма с требованием покинуть Латвию получат около шести тысяч россиян, имеющих постоянный вид на жительство в прибалтийской республике. Речь идет о гражданах РФ, до сих пор не сдавших языковой тест, необходимый для продления права на пребывание в Евросоюзе.