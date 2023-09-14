Диетолог предостерегла от использования слабительных для похудения Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Использование слабительных и мочегонных препаратов для похудения может принести серьезный вред организму, поскольку они способствуют потере электролитов и микроэлементов. Об этом рассказала врач-диетолог Альбина Комиссарова в беседе с «Газетой.Ru».

— При применении медицинских препаратов не ведется работа над питанием, пищевым поведением, человек «не учится есть», что приводит к набору веса после отмены таблеток, а затем при дальнейших попытках здоровым способом снизить вес процесс похудения может замедляться, — добавила Комиссарова.

Также некоторые люди считают, что при похудении может помочь фруктово-овощная диета, однако у этого способа также есть свои подводные камни. Нутрициолог Алексей Исупов в беседе с Пятым каналом рассказал, что такой способ может навредить здоровью человека.

Нутрициолог отметил, что в любое время года рацион человека должен быть сбалансирован, а ежедневно рекомендуется упортреблять около 400 грамм овощей и фруктов.