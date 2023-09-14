Польские производители малины заявили об убытках из-за украинских ягод Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польские фермеры заявили о серьезных убытках из-за большого количества украинской малины, появившейся на рынке, призвав ограничить импорт этой ягоды в республику.

Один из польских фермеров, Кшиштоф из Люблинского воеводства, заявил РИА Новости, что продает свою высококачественную малину на варшавском рынке Шембека по 40 злотых за килограмм. По его словам, он был вынужден приехать лично продавать свой товар для того, чтобы выжить в условиях крайне низких оптовых цен.

Другой фермер, Адам, продающий малину собственного производства под Варшавой, также указал на низкие цены, которые связаны с появлением большого количества украинской малины на рынке. Как он отметил, оптовики из Украины покупают ягоды по цене примерно 20 гривен за килограмм, что создает серьезную конкуренцию для польских производителей.

Напомним, о похожей проблемы накануне заявляли французские птицеводы, которые теряют деньги из-за украинской курятины. По их словам, птицеводство во Франции представляет семейный бизнес, а на Украине - огромный производитель курятины MHP, который принадлежит местному олигарху.