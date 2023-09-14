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НовостиПолитика14 сентября 2023 11:59

Песков: санкции ЕС против предпринимателей из РФ противоречат законодательству

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что в России не могут понять логику введения и снятия санкций ЕС
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Песков: санкции ЕС против предпринимателей из РФ противоречат законодательству

Песков: санкции ЕС против предпринимателей из РФ противоречат законодательству

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил о том, что санкции Евросоюза против российских предпринимателей противоречат международному законодательству.

"Санкции против всех российских предпринимателей, а также изъятие частной собственности, принадлежащей российскому бизнесу, и посягательство на финансовые и иные активы являются действиями, противоречащими в полном смысле этого слова всем законам и международному законодательству", - заявил Песков.

Также официальный представитель Кремля отметил, что в РФ не могут понять и объяснить логику самих санкций и логику их снятия. Никто не сможет объяснить это и в Европе, заключил Песков.

Напомним, ЕС исключит из санкционного списка четырех граждан России, среди которых погибшей полковник Георгий Шуваев, бывшей глава компании OZON Александр Шульгин, а также бизнесмены Фархад Ахмедов и Григорий Березкин.