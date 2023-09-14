В Пензе создали нейросеть для выявления некачественных медикаментов Фото: Shutterstock

Ученые Пензенского государственного университета создали нейросеть, которая способна определять подлинность жидких лекарств с точностью в сто процентов. Анализ занимается всего десять минут. Об этом рассказала «Газета.Ru» со слов ученых.

— Наш способ поможет решить проблему выявления некондиционных и просроченных препаратов. Методы, основанные на определении физико-химических свойств жидкостей, позволяют просто и быстро выявлять некачественные лекарственные препараты, — отметил студент Медицинского института ПГУ Дмитрий Киреев.

Также в России появилась инновационная система, которая будет противодействовать подставным авариям. Разработка основана на базе искусственного интеллекта, а работать она будет при помощи гироскопа, встроенного в смартфон человека. Об этом рассказал Пятый канал.

Майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин добавил, что только за последний месяц с помощью новой системы удалось зарегистрировать около 150 подставных аварий.