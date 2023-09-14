Цена нефти Brent превысила 93 доллара за баррель впервые с 16 ноября 2022

Цена нефти Brent превысила 93 доллара за баррель Фото: REUTERS

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 93 долларов за баррель впервые с 16 ноября 2022 года, о чем свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

По состоянию на 13:49 мск, цена Brent выросла на 0,93% и достигал 93,05 доллара за баррель. В свою очередь цена на фьючерс нефти марки WTI с поставкой в октябре выросла на 0,81% и составляла 89,66 доллара за баррель.

Напомним, Россия в рамках соглашения с членами ОПЕК+ решила продлить добровольное сокращение добычи нефти до конца 2023 года на 300 тысяч баррелей в сутки. Вице-премьер РФ Александр Новак уточнил, что объемы сокращения также будут ежемесячно пересматриваться для сохранения баланса спроса и предложения на рынке.