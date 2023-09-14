Спектакли с Паниным отменили в Латвии и Эстонии после скандала в Таллине Фото: Александр ГЛУЗ

Комедийный спектакль «Скамейка», в котором играет российский актер Алексей Панин с украинской актрисой Верой Куценко отменили в Таллине после недавнего скандала с актером. Об этом рассказала «Газета.Ru» со ссылкой на местные СМИ.

Помимо столицы Эстонии, спектакль отменили и в Латвии, но официальной причины отмены мероприятий на данный момент не называют. Организаторы концерта уже подтвердили отмену и добавили, что решение об этом было принято еще в августе.

Сам Алексей Панин заявил, что отмена спектаклей связана в первую очередь с непрофессионализмом организаторов, поскольку они не делали никакой рекламы. Всем покупателям билетов обещали вернуть деньги.

Напомним, что ранее стало известно о задержании Алексея Панина в Эстонии. Он был в нетрезвом состоянии, а причиной задержания послужил устроенный им дебош. Актер стучался в двери к соседям, думая, что находится в отеле, а позже стал бить посуду.