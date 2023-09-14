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НовостиПолитика14 сентября 2023 12:30

Песков: ЕС сам не понимает логики введения и снятия санкций против России

Представитель Кремля отметил, что введение ограничений противоречит имеющимся законам
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков: ЕС сам не понимает логики введения и снятия санкций против России

Песков: ЕС сам не понимает логики введения и снятия санкций против России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз, скорее всего, сам не понимает логику введения и снятия антироссийских санкционных ограничений. Таким образом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, прокомментировал решение об отмене санкций в отношении четырех россиян.

«Есть предприниматели, которые скатились на антироссийские позиции … Есть предприниматели, которые отстаивали свои права в судебном порядке», - заявил представитель Кремля, отметив, что введение ограничений в отношении предпринимателей или частной собственности российских граждан противоречит имеющимся законам.

Напомним, в среду, 13 сентября, Евросоюз продлил еще на полгода индивидуальные антироссийские санкции в отношении почти 1500 физических лиц и 205 организаций. При этом из «черного списка» исключили четырех россиян, но суд ЕС отклонил иски других попавших под ограничения российских предпринимателей.