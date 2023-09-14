Песков: ЕС сам не понимает логики введения и снятия санкций против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз, скорее всего, сам не понимает логику введения и снятия антироссийских санкционных ограничений. Таким образом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, прокомментировал решение об отмене санкций в отношении четырех россиян.

«Есть предприниматели, которые скатились на антироссийские позиции … Есть предприниматели, которые отстаивали свои права в судебном порядке», - заявил представитель Кремля, отметив, что введение ограничений в отношении предпринимателей или частной собственности российских граждан противоречит имеющимся законам.

Напомним, в среду, 13 сентября, Евросоюз продлил еще на полгода индивидуальные антироссийские санкции в отношении почти 1500 физических лиц и 205 организаций. При этом из «черного списка» исключили четырех россиян, но суд ЕС отклонил иски других попавших под ограничения российских предпринимателей.