Spiked: итоги саммита G20 стали победой для России Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Итоговое коммюнике саммита G20, прошедшего в Нью-Дели, продемонстрировало укрепление политического влияния России, и наоборот, ослабление прежних лидеров, вроде США и Европы. В документе не было ни слова про поддержку Украины, и про какие-либо санкции в отношении России, указывает обозреватель Фрэнк Фуреди в статье для Spiked.

«Отсутствие формулировок о "российской агрессии" имеет колоссальное значение. Это свидетельствует об ослаблении влияния США и Запада. В конце концов, по этой причине западным лидерам пришлось смириться со смягченными заявлениями в итоговой декларации в Нью-Дели», - считает Фуреди.

По мнению обозревателя, США сейчас хорошо осознают, что начинают терять своё прежнее лидерство в мировой политике, и пока не понимают, какое место им предстоит занимать в новом мироустройстве.

Ранее KP.RU сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен публично признал завершение старой эпохи, сложившейся по итогам холодной войны США и СССР. ПО его словам, мир стоит на пороге нового времени, и главная угроза лидерству Вашингтона - союз России и Китая.