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НовостиПолитика14 сентября 2023 12:52

Президент Турции Эрдоган рассказал, сколько часов успевает спать в сутки

Президент Турции Эрдоган сообщил, что спит всего по 5-6 часов в день
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Президент Турции Эрдоган рассказал, сколько часов успевает спать в сутки

Президент Турции Эрдоган рассказал, сколько часов успевает спать в сутки

Фото: REUTERS

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в день на сон тратит всего по 5-6 часов. Об этом он заявил на церемонии жеребьевки 108-го срока полномочий губернаторов округов.

По словам Эрдогана, работу приходится заканчивать поздно ночью, поскольку в противном случае не получится установить прочные отношения с народом и оставить после себя наследие.

Эрдоган добавил, что административная власть - это работа 24 часа в сутки с темпом, желанием работать и баллотироваться в разных округах.

"Вот как я работаю как президент. Я сплю 5-6 часов. Иногда ухожу домой в 12, иногда в час ночи. Иначе я не могу" - отметил Эрдоган.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что спит в основном по шесть-семь часов. Чаще всего получается именно уделять сну всего шесть часов.