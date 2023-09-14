Европейский Центробанк повысил базовую ставку до рекордных 4,5% годовых Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский Центральный банк (ЕЦБ) в ходе заседания в четверг, 14 сентября, принял неожиданное решение, повысив базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,5% годовых. Это стало новым историческим максимумом. Об этом сказано в заявлении регулятора.

Аналитики ожидали, что Европейский Центробанк решит сохранит базовую ставку, которая была на уровне 4,25%.

«Процентная ставка по основным операциям рефинансирования, а также процентные ставки по маржинальному кредитованию и депозитной линии будут увеличены до 4,50%, 4,75% и 4,00% соответственно», - сказано в сообщении регулятора, где уточняется, что все начнет действовать начиная с 20 сентября 2023 года.

Напомним, ранее издание Financial Times сообщило, что Европейский Центробанк опасается угрозы для евро при использовании российских активов. Отмечалось, что использование замороженных активов может подорвать доверие к евро.