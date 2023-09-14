Стало известно, какой должна быть идеальная температура в доме Фото: pixabay.com

Идеальная температура для дома или квартиры должна быть в районе от +20 до +22 градусов. При этом в разных комнатах температура может отличаться и в спальне она должна быть на несколько градусов ниже. Об этом рассказал дерматовенеролог Роман Иванов в беседе с «Газетой.Ru».

— Температура в спальне может быть немного ниже — +18–20°C. В таких условиях сон будет более крепким и здоровым. В гостиной и детской должно быть теплее — до +22°C, — отметил Иванов.

При этом популярный миф о том, что алкоголь может согревать, не соответствует действительности. На самом деле алкоголь просто расширяет сосуды и не может обеспечивать эффект согревания долго. Об этом рассказал Пятый канал.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал начало бархатного сезона на юге страны. По его словам, уже в ближайшие дни в Туапсе и Геленджике вода может прогреться до +24 градусов, а в Сочи до +25. Эти слова специалиста опубликовали «Известия».