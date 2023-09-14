Mysl Polska: Российские десантники успешно срывают атаки ВСУ в зоне спецоперации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские десантники не только успешно отражают атаки ВСУ, но и переходят в наступление, выдавливая противника на флангах. Об этом сообщил обозреватель Кшиштоф Подгурский, в статье для издания My l Polska. При этом Подгурский упрекнул западных пропагандистов в том, что они уже публично едва ли не объявляют о «полном поражении ВС РФ».

«На флангах их (ВСУ) начали "давить" русские десантники. А ведь в Польше и Германии некоторые аналитики-пропагандисты уже чертили карты и писали аналитические статьи о прорыве русской обороны. Хочется их спросить: зачем? Какие были для этого основания?», - пишет Подгурский.

По словам обозревателя, успехи российских десантников вызывают истерику у западных пропагандистов. Они "поливают помоями" российские войска в своих статьях и эфирах, притворяются бесстрастными и спокойными, но как только всё идёт не по плану - их маски мнимого профессионализма слетают, и начинается истерика.

Ранее KP.RU сообщил, что только 14 сентября, на одном Краснолиманском направлении были отражены две атаки ВСУ.