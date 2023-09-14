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НовостиОбщество14 сентября 2023 13:13

Россиян предупредили о мошеннических сайтах по продаже iPhone 15

Аналитик Вураско: в сети появилось много сайтов для обмана покупателей iPhone 15
Роман ПОЛОСИКОВ
Россиян предупредили о мошеннических сайтах по продаже iPhone 15

Россиян предупредили о мошеннических сайтах по продаже iPhone 15

Фото: Shutterstock

За последнюю неделю в интернете появилось более 40 мошеннических сайтов, которые имитирую официальные интернет-магазины бытовой техники, где предлагают предзаказать iPhone 15. Об этом рассказал аналитик Александр Вураско в беседе с «Газетой.Ru».

— Схема их функционирования давно отлажена. Несмотря на то, что в настоящий момент случаев «продажи» iPhone 15 на этих сайтах не обнаружено, в ближайшее время они без сомнения появятся. Это мы можем утверждать, исходя из опыта и изучения активности злоумышленников на фоне выхода нового продукта от Apple за последние 5 лет, — подчеркнул эксперт.

Стоит отметить, что сейчас на официальных сайтах российских ритейлеров новый iPhone 15 на 128 гигабайт можно предзаказать за 124 990 рублей. Самая же дорогая модель из новинок Apple обойдется в 249 990 рублей. Об этом рассказала «Российская газета».

По результатам исследования, один трудоспособный россиянин может питаться 13 месяцев по цене нового iPhone 15 Pro. При этом расчет велся по американским ценам на новый смартфон. В среднем же россияне тратят около 6917 рублей в месяц на продукты. Результаты исследования опубликовал Life.ru.