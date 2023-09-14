Врач раскрыла рецепт от осенней хандры

Терапевт Кованжи: от осенней хандры спасет физическая активность Фото: Алексей БУЛАТОВ

Терапевт Евгения Кованжи посоветовала заниматься спортом, есть здоровую пищу, больше находиться на свежем воздухе, чтобы не ощутить осеннюю депрессию.

Врач отметила, что физическая активность поддерживает человека в форме. Улучшается самочувствие, поднимается настроение, появляется чувство гармонии с окружающим миром.

Особое значение для здоровья имеет северная (скандинавская) ходьба. Она полезна для сердца и дыхательной системы. Такой нагрузкой могут заниматься даже люди, испытывающие боли в спине, при остеохондрозе и грыже позвоночника. Но есть противопоказания для тех, у кого артрит, артроз тазобедренных суставов.

- Боли в спине, остеохондроз, грыжи позвоночника не являются противопоказанием для скандинавской ходьбы, - объяснила терапевт NEWS.ru.

Очень важно подобрать во время ходьбы правильную одежду: теплую и непромокаемую. В холодную погоду надевать термобелье.

Нагрузка при ходьбе должна распределяться равномерно, поэтому высота палок касается ребер. Правильный шаг напоминает катание на лыжах. Полезно заниматься не менее трех раз в неделю