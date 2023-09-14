Полковник Матвийчук: Британия помогает Украине с производством беспилотников Фото: Александр ГЛУЗ

Великобритания стоит за разработкой всех высокотехнологичных беспилотников и прочей техники на Украине. Такое заявление сделал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру».

— Я никак не могу оценить новшества Киева, потому что это не его разработки, а передача технологий. Этим занимается по большей части Великобритания. Все это работа Великобритании: и ракеты, и их компоновка, в том числе советских ракет — все это является заслугой Великобритании, — подчеркнул Матвийчук.

Также ранее стало известно, что украинские войска стали использовать немецкие беспилотники для атак по территориям России. Телеканал «360» рассказал, что об этом стало известно после изучения сбитого в Брянской области дрона.

При этом российские войска научились более эффективно применять беспилотники в зоне спецоперации. С их помощью проводится разведка и поиск целей, а уже по координатам начинает работать российская артиллерия. Об этом рассказал Пятый канал.