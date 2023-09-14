На саммите "5+1" США могут упрекать Среднюю Азию за сотрудничество с Россией Фото: REUTERS

На грядущем саммите "Центральная Азия - США (5+1)", который пройдет 19 или 20 сентября в США, президент Штатов Джо Байден будет упрекать лидеров Средней Азии за сотрудничество с Россией. Из-за этого некоторые лидеры могут не приехать, считает российский эксперт, заведующий отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин, пишет РИА Новости.

По словам эксперта, на данный момент в столицах Центральной Азии воспринимают саммит "без эйфории" и ждут много неприятных упреков из-за вторичного импорта в Россию.

Грозин также добавил, что отсутствие в медиапространстве республик информации о грядущем мероприятии лишь подчеркивает то, что на саммите Джо Байден снова будет говорить о необходимости прервать экономические отношения с Россией.

"Это никому не нужно. Тем более, когда ясно, что взамен даже предложено ничего не будет. Даже чего-нибудь неадекватного и не влияющего на экономическую и социальную жизнь этих государств", - предположил эксперт.

Между тем, обозреватель Фрэнк Фуреди заявил, что итоговое коммюнике саммита Большой двадцатки подчеркнуло укрепление политического влияния России, и наоборот, ослабление прежних лидеров, вроде США и Европы.