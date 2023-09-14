Певица Буланова рассказала, почему они с молодым мужем живут раздельно Фото: Борис КУДРЯВОВ

Недавно певица Татьяна Буланова вновь вышла замуж, за бывшего теннисиста, бизнесмена Валерия Руднева. Кажется, новая семейная жизнь пришла в полную гармонию, однако артистка рассказала «КП-Санкт-Петербург» о том, что из-за супруга ей приходится разрываться между двумя городами.

«Муж любит Москву. В основном, мы живем в Москве, но я хочу, чтобы переехали в Петербург. Пока не могу его уговорить. Но в отношениях у нас все хорошо, никакого кризиса нет», - говорит певица.

Напомним, что свадьба Руднева и Булановой состоялась 2 июня 2023 года, в Санкт-Петербурге. Ради этого события певица сбросила пять килограммов, а разница в возрасте с супругом у них составляет почти 20 лет.

Ранее KP.RU сообщил, что свадьба Булановой и Руднева была тайной, вплоть до момента, пока о торжестве не проговорилась на публике близкая подруга певицы.