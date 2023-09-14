Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 сентября 2023 13:35

В Госдуме предложили запретить покупать оружие пять лет с получения гражданства

Речь идет о гражданском огнестрельном оружии ограниченного поражения, охотничьем оружии и огнестрельного гладкоствольном оружии
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В Госдуме предложили запретить покупать оружие пять лет с получения гражданства

В Госдуме предложили запретить покупать оружие пять лет с получения гражданства

Фото: Shutterstock

В Государственную думу внесен законопроект о запрете покупки оружия в течение пяти лет с момента получения гражданства России.

Документ внесен депутатами фракции «Справедливая Россия – За правду». Он предусматривает запрет на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия и огнестрельного гладкоствольного оружия самообороны в течение пяти после получения российского гражданства.

В законопроекте сказано, что он направлен на то, чтобы «не допустить обладания соответствующими видами оружия лицами, которые в силу разных причин не могут надлежащим образом гарантировать его безопасное хранение и применение».

Как отметили авторы документа, законопроект станет дополнительным механизмом защиты в рамках режима оборота оружия в условиях проведения специальной военной операции. Пяти лет будет достаточно для оценки устойчивой правовой связи с Россией лица, получившего гражданство РФ, считают депутаты.