В Госдуме предложили запретить покупать оружие пять лет с получения гражданства Фото: Shutterstock

В Государственную думу внесен законопроект о запрете покупки оружия в течение пяти лет с момента получения гражданства России.

Документ внесен депутатами фракции «Справедливая Россия – За правду». Он предусматривает запрет на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия и огнестрельного гладкоствольного оружия самообороны в течение пяти после получения российского гражданства.

В законопроекте сказано, что он направлен на то, чтобы «не допустить обладания соответствующими видами оружия лицами, которые в силу разных причин не могут надлежащим образом гарантировать его безопасное хранение и применение».

Как отметили авторы документа, законопроект станет дополнительным механизмом защиты в рамках режима оборота оружия в условиях проведения специальной военной операции. Пяти лет будет достаточно для оценки устойчивой правовой связи с Россией лица, получившего гражданство РФ, считают депутаты.