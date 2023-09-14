Депутат Ющенко: в Госдуме не обсуждался вопрос блокировки WhatsApp Фото: REUTERS

Обсуждение вопроса о блокировке мессенджера WhatsApp в России еще не начиналось. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко в беседе с «Лентой.ру».

— Я думаю, что Горелкин высказал свою точку зрения. Она не обсуждалась ни на комитете, я не слышал ни позицию Роскомнадзора, ни позицию силовых структур, поэтому преждевременно гнать ветер в паруса, — отметил депутат.

При этом депутат Александр Хинштейн заявил, что запуск русскоязычных каналов в WhatsApp может приблизить блокировку мессенджера на территории России. По его мнению, каналы могут носить антироссийский характер, поскольку мессенджер принадлежит экстремистской компании Meta*. Слова депутата привел телеканал «360».

В пресс-службе Роскомнадзора отметили, что несоблюдение действующего законодательства государства может привести к блокировке любого мессенджера. Российским компаниям рекомендуют переходить на отечественные сервисы. Эти заявления ведомства опубликовали на портале RT.

*Компания Meta официально признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России.