В Казахстане собрались главы МВД стран СНГ

Министр МВД России Владимир Колокольцев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня министр МВД России Владимир Колокольцев прибыл в Республику Казахстан. В Туркестане (город на юге Казахстана) он примет участие в заседании Совета министров внутренних дел государств – участников Содружества Независимых Государств.

- Основной темой обсуждения станут вопросы сотрудничества министерств внутренних дел государств – участников СНГ и реализация межгосударственных программ борьбы с преступностью, - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она также отметила, что Колокольцев в ходе рабочего визита посетит Департамент полиции Туркестанской области.