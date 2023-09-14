Четыре человека погибли в ДТП под Мурманском

Четыре человека погибли в результате ДТП в Мурманской области, сообщает Управление МВД по региону.

Как передает «КП – Мурманск», на автодороге «Кола» столкнулись «Лада Приора» и грузовик. Водитель «Лады» нарушил правила, совершив обгон в зоне действия запрещающего знака и выехал на встречную полосу, после чего автомобиль развернуло и он столкнулся с автобетономесителем, уточняется в сообщении. Известно, что погиб в том числе один ребенок.

Напомним, на прошлой неделе в результате столкновения фуры с колонной велосипедистов под Выборгом погибли два ребенка. Еще десять человек пострадали.