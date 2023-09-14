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НовостиПолитика14 сентября 2023 14:07

Welt: Украина несет невосполнимые потери в ходе наступления

По словам Штеффена Шварцкопф, российская армия успешно уничтожает оружтие стран НАТО
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Welt: Украина несет невосполнимые потери в ходе наступления

Welt: Украина несет невосполнимые потери в ходе наступления

Фото: Александр КОЦ

В ходе своего наступления Вооруженные силы Украины понесли колоссальные потери как в технике, поставляемой Западом, так и в личном составе. Об этом заявил немецкому телеканалу Die Welt журналист Штеффен Шварцкопф.

По его словам, потери с украинской стороны на передовой "просто невообразимые". Кроме того, эксперт подчеркнул, что российская армия успешно уничтожает оружие стран НАТО, в том числе и танки Leopard из Германии.

За три месяца наступления ВСУ не смогли добиться каких-либо результатов. Чтобы продолжать боевые действия, Вооруженным силам Украины (ВСУ) нужно пополнение. Накануне стало известно, что в украинскую армию будут призываться и женщины.

О том, что украинские войска испытывают все больше проблем в наступлении из-за огромных потерь в личном составе, говорил и бывший американский разведчик Скотт Риттер.