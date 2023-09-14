Коллеги Рамили Искандер высказались о задержании актрисы с наркотиками

Коллеги об актрисе Искандер: «Она даже алкоголь не употребляла!» Фото: СОЦСЕТИ

В Москве задержали с целым набором наркотиков заслуженную артистку России Рамилю Искандер (Хисамову). Во время обыска у нее нашли амфетамин и 0,05 грамма кокаина. Плюс под обшивкой машины было два свертка с мефедроном почти на два килограмма. Возбуждено уголовное дело.

- Она - отличный человек, профессионал, мастер. Всегда помогала и выручала во всем, - говорит сайту mk.ru ее коллега Алексей Бобров. – Странно. Рамиля не употребляла даже алкоголь.

Актрисе грозит от 15 до 20 лет тюрьмы либо пожизненное заключение. Если актрису признают виновной, ей также могут назначить штраф до 1 млн рублей.

Напомним, это не единственный случай, когда имена артистов связаны с наркотиками. Ранее в Москве пакетик с белым порошком нашли у актрисы Натальи Бочкаревой, она отделалась штрафом в 30 тысяч рублей.

А минувшим летом полицейские нашли аналогичный пакетик у мужа актрисы Кристины Бабушкиной. Его оштрафовали на 200 тысяч рублей.