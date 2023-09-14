Reuters: ряд компаний Турции попадёт под санкции США якобы за помощь России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Администрация американского президента Джо Байдена собирается ввести санкции против целого ряда турецких компаний, так как подозревает их в «помощи России в обходе санкций». Об этом сообщило агентство Reuters, со ссылкой на собственный источник в Министерстве финансов США.

Американские санкции затронут сразу несколько компаний Турции. Согласно данным американцев, они якобы «передавали России важные товары двойного назначения, необходимые для проведения спецоперации».

Ранее KP.RU сообщил, что 3 марта 2023 года США в очередной раз расширили санкции против России.