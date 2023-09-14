Хуснуллин: Левую часть Крымского моста открыли для движения автомобилей

Левую часть Крымского моста открыли для движения автомобилей Фото: Telegram-канал Марата Хуснуллина

Левая часть Крымского моста открыта для движения автотранспорта, сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

«С опережением сроков открыли для движения автомобилей левую часть Крымского моста. Несмотря на большой объем задач, на восстановление нам потребовалось всего 59 дней», – написал он в своем Telegram-канале.

Вице-премьер поблагодарил строителей за усилия и героический труд. Как заявил Хуснуллин, специалисты совершили настоящий подвиг, проявив высокий уровень профессионализма. На следующем этапе работ будет проведена замена второго пролетного строения, полностью движение по Крымскому мосту планируется к 1 ноября этого года, добавил зампред правительства.

Напомним, в ночь с 16 на 17 июля 2023 года Украина устроила теракт на Крымском мосту. В результате удара надводных беспилотников ВСУ было частично повреждено дорожное полотно на одном из участков автомобильной части моста.