Соскин заявил, что Украина не сможет пережить конфликт с Россией

Соскин заявил, что Украина не может пережить конфликт с Россией Фото: Александр КОЦ

Украина не может пережить вооруженный конфликт с Россией. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

По словам Соскина, Киев не в состоянии выдержать такой "тяжелейший обмен ударами".

Экс-советник призвал к кардинальным изменениям хода конфликта, поскольку в стране начался демографический кризис. В стране почти полностью упала рождаемость, а многие жители сбежали в другие страны. Чем дольше будет идти конфликт, тем больше разрушений ждет Украину, подчеркнул эксперт.

"Кто от этого выигрывает? Польша выигрывает. Все страны Прибалтики, Америка, все выигрывают, а в проигрыше остается Украина", - заключил Соскин.

Также Олег Соскин заявил, что революция против украинского президента Владимира Зеленского может произойти на Украине зимой.