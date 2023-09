В Ижевске прошло шоу танцующих фонтанов под песни Queen и «Короля и Шута»

Мероприятие прошло на Центральной площади Ижевска. Фото: udmurt.ru

14 сентября на Центральной площади Ижевска в честь празднования Дня программистов прошло состязание айтишников «КОД в городе». Об этом сообщает Udm-Info. Программисты города разработали специальные коды и запрограммировали светомузыкальный фонтан под новую музыку. В состязании приняли участие 5 команд:

– «PRO на все STO» (компания Programming Store) с композициями «Show must go on группы» Queen и «Listen to your heart» Roxette

– «Энергия воды» (компания «СИТЕК») с песнями «Лесник» группы «Король и Шут» и «Skrillex» исполнителя Bangarang

– команда «Sky.NET» (ЦВТ/Девелоника) – «Имперский марш» из фильма «Звездные войны»

– «Чат создали вчера» (Ижевский радиозавод) – «From the Dark» ижевского автора Decras и «Carol of the bells» исполнителя Lindsey

– команда института математики информационных технологий и физики УдГУ – песня «Flaws» исполнителя Daughter

Также свою программу под композицию из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» представила команда «8 человек», но их выступление было вне конкурса.

«Это было феерично, не описать словами. На площади, наверно, в этот вечер собралось полгорода. Особенно понравился танец фонтана под марш из «Звездных войн», который и занял первое место. Потрясла композиция под музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь», над которой работали 8 человек. Эта компания выступала вне конкурса, вроде бы говорили, что она не смогла внести организационный взнос. Но это было круто», — поделились горожане.