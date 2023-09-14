Что произошло за день 14 сентября: главные новости

Левую часть Крымского моста открыли для движения автомобилей Фото: Антон ПИКУС

Левая часть Крымского моста открыта для движения автотранспорта, сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Несмотря на большой объем задач, на восстановление потребовалось всего 59 дней, отметил вице-премьер. Полностью движение по Крымскому мосту планируется открыть к 1 ноября этого года.

Мессенджер WhatsApp* может быть заблокирован в России в случае появления в нем каналов с запрещенной информацией, заявили в Роскомнадзоре. Появление «недружественных каналов» с запрещенной информацией сразу же повлечет требование об их удалении, а при отказе мессенджер будет заблокирован, сказали в ведомстве.

Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата двух дипломатов посольства Соединенных Штатов. Как заявили в ведомстве, американские дипломаты поддерживали связь с обвиняемым в «конфиденциальном сотрудничестве» с иностранным государством гражданином РФ Робертом Шоновым.

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе может оказаться за одним столом с российским представителем на заседании Совбеза ООН, сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатов. По их данным, украинский лидер рассчитывает получить поддержку от других государств в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН и на встречах с лидерами зарубежных стран.