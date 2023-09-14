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НовостиОбщество14 сентября 2023 14:38

Что произошло за день 14 сентября: главные новости

Левую часть Крымского моста открыли для движения автомобилей
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Левую часть Крымского моста открыли для движения автомобилей

Левую часть Крымского моста открыли для движения автомобилей

Фото: Антон ПИКУС

Левая часть Крымского моста открыта для движения автотранспорта, сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Несмотря на большой объем задач, на восстановление потребовалось всего 59 дней, отметил вице-премьер. Полностью движение по Крымскому мосту планируется открыть к 1 ноября этого года.

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