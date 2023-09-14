США расширили санкции в отношении России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минфин Соединенных Штатов включил в санкционный список в отношении России нескольких физических и юридических лиц. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте американского ведомства.

Под ограничения Штатов попали 61-й, 71-й и 72-й авторемонтные заводы, Ульяновский патронный завод, Ростовский институт радиосвязи и другие компании. Кроме того, санкции касаются компании "Москвич", "АвтоВАЗ", "Трансмашхолдинг" и прочих.

Также под антироссийскими санкциями США оказались компании, связанные с полезными ископаемыми, и более 20 физических лиц.

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена также намеревается ввести ограничения против целого ряда компаний из Турции. Они подозреваются в "помощи России в обходе введенных против нее санкционных мер".