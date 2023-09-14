В Сочи женщина насмерть разбилась, побежав в овраг за детским мячом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи возбудили уголовное дело после того, как 51-летняя местная жительница погибла, упав в овраг на улице Егорова. Две женщины гуляли с детьми 10 сентября 2023 года, и в какой-то момент у ребёнка укатился мячик, прямиком в овраг. Об этом сообщил «КП-Краснодар», со ссылкой на региональное отделение Следственного комитета.

«Экстренными службами обе женщины были госпитализированы в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести», - заявили в ведомстве.

Дело в том, что женщинам овраг показался неглубоким, а склон - не особенно крутым. Они не рассчитали опасность, и в итоге рухнули вниз с достаточно большой высоты. Одну из пострадавших спасти не удалось - она скончалась в реанимации, несмотря на все усилия врачей. За жизнь второй женщины медики продолжают бороться.

Ранее KP.RU сообщил, что на Эльбрусе погиб турист из Белоруссии, сорвавшись с высоты в почти 5,5 метров.