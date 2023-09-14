Рамиля Искандер обжаловала свой арест по делу о незаконном обороте наркотиков. Фото: Соцсети

Заслуженная артистка России Рамиля Искандер (Хисамова) обжаловала свой арест по делу о незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Железнодорожного районного суда Пензы.

Согласно данным суда, Хисамова подала аппеляцию на избранию меры пресечения в виде содержания под стражей. Ее рассмотрят в суде 15 сентября. Сейчас Хисамова находится в заключении под стражей до 21 октября. Ей грозит срок от 10 до 15 лет лишения свободы.

Артистку по подозрению в сбыте наркотиков в крупном размере задержали полицейские. В ходе обысков в ее доме в Новой Москве и в автомобиле было найдено около 2 кг мефедрона. Также задержан сообщник Искандер, в чьем автомобиле обнаружено еще 10 кг мефедрона.

Ранее коллеги Рамили Искандер высказались о задержании актрисы с наркотиками. По их словам, артистка не употребляла даже алкоголь.