Байден назначил спецпредставителя по вопросам восстановления экономики Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о назначении специального представителя США по вопросам восстановления экономики Украины.

«Сегодня я с гордостью объявляю, что назначаю Пенни Прицкер специальным представителем США по вопросам восстановления экономики Украины. Будучи опытным госслужащим, бывшим министром торговли, с глубокими семейными связями с Украиной, Прицкер сможет использовать многолетний опыт и экспертные знания», – приводятся слова американского лидера на сайте Белого дома.

Как заявил Байден, спецпредставитель США будет руководить усилиями Вашингтона по оказанию помощи в восстановлении украинской экономики, в частности мобилизацией государственных и частных инвестиций, определением приоритетов доноров и работой по открытию экспортных рынков и предприятий. Кроме того, Прицкер будет работать с другими международными партнерами Киева, в том числе через координационную платформу «Большой семерки». Она поможет правительству Украины провести реформы, «необходимые для укрепления ее экономики», добавил президент США.