Шольц сравнил поддержку Киева с участием Германии в бомбежках Югославии Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что текущий украинский конфликт можно сравнить с участием немецкого оружия в боевых действиях в Югославии. Об этом политик сказал в подкасте радиопередачи Cosmo (телерадиокомпания WDR).

По его словам, происходящее в Югославии стало первой сменой эпохи, поскольку Германия впервые приняла решение вмешаться в конфликт с помощью собственного оружия.

Также Шольц добавил, что ситуация в Югославии сыграла важную роль в его политической карьере, поскольку он в 1998 году был избран депутатом в Бундестаг. Шольц назвал умиротворением ситуации в регионе стремление присоединить к Евросоюзу появившиеся на западе Балкан страны.

Между тем, украинский президент Владимир Зеленский намеревается получить поддержку от других государств в ходе выступления Генеральной Ассамблее ООН.