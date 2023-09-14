В Литве начали проверку девушки, обвинившей солиста Rammstein в насилии Фото: Елизавета СУХОВА

Ирландку Шелби Линн, которая обвиняла солиста рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна в сексуальном насилии, начала проверять по подозрению в клевете. Расследование начала прокуратура Вильнюса, о чём сообщила газета Bild.

Стоит отметить, что обвинения в адрес Линдеманна свежие, речь идёт об инциденте, случившемся в мае 2023 года. Якобы артист изнасиловал Линн в Вильнюсе после своего концерта и распространял наркотики. Однако достаточных доказательств этому найдено не было, и прокуратура задалась вопросом об искренности заявительницы.

Расследование в отношении ирландки было начато после того, как адвокат Линдеманна обратился в прокуратуру Вильнюса. Подробности пока неизвестны, но обвинений девушке пока никаких не предъявили.

Ранее KP.RU сообщил, что 14 июня 2023 года Берлинская прокуратура занималась проверкой Линдеманна также по обвинению в изнасиловании.