Иван Ургант тайно снялся в фильме журналиста Николая Солодникова

Иван Ургант тайно поучаствовал в съемках фильма журналиста Николая Солодникова Фото: Евгения ГУСЕВА

Иван Ургант недавно опубликовал в своих социальных сетях несколько фотографий своего родного города, Санкт-Петербурга. Оказалось, что это было неспроста. Он приезжал, чтобы сняться в фильме журналиста Николая Солодникова и исполнить одну из главных ролей. Об этом сообщил «КП-Санкт-Петербург» со ссылкой на Фонд Александра Сокурова «Пример интонации».

Известно, что съёмки фильма проходили в Санкт-Петербурге и Новгородской области, но название кинокартины до сих пор держится в секрете. Пока не известно, о чём будет этот фильм и когда планируется его релиз. В Фонде заявили, что об этом сообщат позже.

Николай Солодников впервые дебютирует в роли режиссёра. Ранее он занимался созданием программ «Ещёнепознер» и «Солодников».

Ранее KP.RU сообщил подробности об отечественном фильме «По щучьему велению».